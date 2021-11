[e공시 눈에 띄네]코스피-1일

◆ 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 6,250 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,328,266 전일가 6,250 2021.11.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 3분기 어닝시즌 중간점검, 47%가 깜짝 실적[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일대우건설, 김해푸르지오하이엔드2차 수분양자에 720억원 규모 채무보증 결정 close =2692억 규모 서부내륙 고속도로 공사 수주

◆ HDC아이콘트롤스 HDC아이콘트롤스 039570 | 코스피 증권정보 현재가 11,800 전일대비 50 등락률 -0.42% 거래량 7,764 전일가 11,850 2021.11.01 15:30 장중(20분지연) close =풍림산업으로부터 134억 규모 기계설비 공사 수주

◆ GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 41,850 전일대비 500 등락률 +1.21% 거래량 344,003 전일가 41,350 2021.11.01 15:30 장중(20분지연) close =길동 신동아 1·2차 아파트 주택재건축정비사업 공사 수주...2624억 규모

◆ 아세아시멘트 아세아시멘트 183190 | 코스피 증권정보 현재가 144,000 전일대비 8,000 등락률 +5.88% 거래량 72,906 전일가 136,000 2021.11.01 15:30 장중(20분지연) close =이훈범 대표 사임

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr