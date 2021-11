회식 후 극단 선택한 20대…마지막 문자엔 "상사 욕설·폭행 잦다" 고발

20대 직장인, 회식 뒤 메시지·통화로 고충 토로

[아시아경제 허미담 기자] 20대 회사원이 직장 내 괴롭힘에 시달리다 극단적 선택을 했다는 주장이 제기돼 경찰이 수사에 나섰다.

최근 광주 광산경찰서에 따르면 지난달 27일 오전 8시께 광산구 한 고층아파트 지상 화단에서 A씨(25)가 숨진 채 발견됐다. A씨는 광주에 있는 한 에너지 관련 회사에서 안전 관리직으로 1년 1개월간 근무한 것으로 전해졌다.

경찰이 해당 아파트 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확인한 결과, A씨는 당일 오전 0시30분께 휴대전화로 통화하면서 홀로 아파트 옥상에 올라간 것으로 파악됐다.

숨지기 직전 A씨는 '특정 상사의 욕설과 폭행이 잦아 직원들의 사기가 떨어진다'는 내용의 문자를 회사 노동위원에게 보낸 뒤 통화를 한 것으로 파악됐다. 통화를 마친 A씨는 여자친구와 가족에게도 전화를 걸어 고충을 털어놓은 것으로 전해졌다.

앞서 지난달 26일 A씨는 퇴근 후 회사 동료들과 술자리를 가졌고, 회식이 끝난 뒤 귀가하지 않고 근처 아파트 옥상으로 향한 것으로 조사됐다.

A씨의 갑작스러운 죽음에 유족은 직장 내 괴롭힘이 사망 원인이라고 주장하며, 진상 규명을 촉구하고 있다. 또 유족은 고용노동부와 국가인권위원회에 직장 내 괴롭힘이 있었는지 조사를 의뢰한 것으로 전해졌다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr