英 옥스퍼드 사전이 선정한 올해의 단어는? '백신 접종(vax)'

[아시아경제 정현진 기자] 영국 옥스퍼드 영어 사전(OED)이 올해의 단어로 '백신' 또는 '백신 접종'을 뜻하는 'vax(백스)'를 선정했다고 1일(현지시간) BBC방송 등이 보도했다.

vax는 1799년 처음으로 영어 단어로 등록됐으며, 1800년에 '백신 접종하다(vaccinate)', '백신 접종(vaccination)'이라는 파생어로 쓰이기 시작했다. 어원은 라틴어로 암소를 뜻하는 'vacca'인데, 이는 영국 의사 에드워드 제너가 우두법을 기반으로 천연두 백신을 고안해낸 것에서 유래했다.

vax는 코로나19 사태로 백신 접종이 화두가 되면서 대중적 단어가 됐고 최근 사용 빈도가 급격하게 늘어난 것으로 나타났다. OED 관계자는 "백신과 관련한 단어 사용이 일제히 늘어났는데 vax보다는 적었다"면서 "이 단어는 간결하고, 강력하고, 주목을 끈다"고 말했다.

OED는 지난해 코로나19 여파 속에 올해의 단어를 선정하지 않았으며, 영국 콜린스 사전은 봉쇄를 뜻하는 '록다운(lockdown)'을 선정한 바 있다.

