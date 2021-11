5대은행 지난달 신용대출 감소…가계대출은 증가세 둔화

[아시아경제 박선미 기자] 은행권의 연쇄적 대출 조이기와 금리인상으로 지난달 가계대출 증가폭이 축소됐다. 다만 내년 1월 총부채원리금상환비율(DSR) 2단계 시행을 앞두고 연말까지 대출을 미리 받으려는 수요가 있어 가계대출 증가세가 완전히 꺾였다고 단정하기는 어려운 상황이다.

1일 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 시중은행에 따르면 지난달 말 가계대출 잔액은 706조3258억원을 기록, 9월 말 702조8877억원 대비 3조4381억원 증가했다. 증가폭은 9월 4조728억원 보다는 축소됐다. 8월(3조5067억원)과 비슷한 수준을 나타냈다.

시중 5대은행 가운데 농협은행만 유일하게 직전월 대비 가계대출 잔액이 감소했다. 농협은행의 경우 가계대출 총량관리를 위해 신규 주택담보대출을 중단하는 등 고강도 대책을 내놓은 결과지만, 다른 은행들은 '풍선효과'로 인해 대출잔액이 되레 늘었다.

5대은행의 10월 말 주택담보대출 잔액은 501조2163억원으로 9월 말 497조4174억원 보다 3조7989억원 늘었다. 이 역시 월간 기준 역대 최대 증가폭을 기록했던 9월(4조26억원) 보다는 축소된 것이지만 8월 증가액(3조8311억원)과 비슷한 수준으로 여전히 주담대 증가세가 잡히지 않고 있다는 것을 의미한다.

다만 5대은행의 신용대출은 뚜렷한 감소세로 돌아섰다. 10월 말 잔액은 140조8279억원을 기록, 9월 말 기록인 140조9999억원 대비 1719억원 감소했다. 은행권이 신용대출 한도를 연 소득 수준으로 축소하고 마이너스통장 한도도 대부분 5000만원으로 제한한 영향이 반영된 것으로 풀이된다.

은행권이 연쇄적인 대출 조이기를 지속하고 있는 가운데 내년 1월 DSR 2단계 시행을 앞두고 미리 대출을 받으려는 수요는 연말까지 이어질 것으로 전망된다. 금융당국은 시중은행에 올해 가계대출 증가율을 5~6%대로 관리하라고 주문한데 이어 내년에는 목표치를 4~5% 수준으로 더 낮췄다. 급증한 가계부채를 잡기 위해 내년 1월부터 DSR 40% 적용 대상이 총대출액 2억원 초과 차주로 확대되고, 이어 7월부터는 대출액이 1억원을 넘는 대출자도 DSR 규제에 포함된다. 제2금융권의 개인별 DSR 기준도 기존 60%에서 50%로 강화되고 DSR 계산 때 적용되는 대출 만기도 축소돼 대출 한도가 축소된다.

