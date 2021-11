팀장급 5명·실무인력 7명

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시에 새롭게 둥지를 튼 ‘한국섬진흥원’이 신규직원 채용을 한다.

진흥원은 기관 운영에 필요한 인력 35명 중 12명을 올해 안에 채용한다는 방침이다.

경영지원실장을 비롯한 팀장급 인력 5명과 실무인력 7명이 채용 대상이며, 나머지 23명은 내년에 채용 절차를 진행한다.

진흥원은 국내 최초 섬 전담 연구·진흥기관으로 지난해 섬발전촉진법 개정으로 설립근거가 마련됐다.

