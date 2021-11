조선이공대, 수시 원서 발·수신 무료 서비스 진행

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선이공대(총장 조순계)는 2022학년도 수시 2차 모집을 앞두고 수시 원서 발·수신 서비스를 무료로 한다고 1일 밝혔다.

수험생이 ‘조선이공대학교 입학안내’ 카카오톡 채널을 통해 입학원서를 신청하면 입학원서, 발신봉투(수신처: 조선이공대학교 입학홍보팀)를 우체국 등기우편으로 보내주는 서비스다.

조선대는 2022학년도 수시2차 모집기간(11월08일 ~22일)동안 원서 접수를 위해 1일부터 오는 17일까지 서비스를 실시하며, 수신, 발신비용은 모두 조선이공대가 부담한다.

조선이공대는 이번 수시2차 모집으로 125명(정원 내 전형)을 선발하며, 원서접수는 우편(등기), 인터넷, 방문접수 모두 가능하다. 단, 우편으로 원서접수 시에는 수시2차 접수 마감일인 22일 오후 6시까지 도착분에 한한다.

조선이공대는 수시, 정시 모두 대학수학능력시험을 반영하지 않으며, 학생부 성적과 면접으로 합격자를 선발한다. 또, 원서 한 개에 2지망(2개 학과)까지 지원 가능한 것이 특징이다.

이번 2022학년도 입시에서 조선이공대는 ▲공학 ▲자연과학 ▲인문사회 ▲예체능 등 4개 계열에서 신입생을 모집한다.

공학계열에서는 ▲기계과 ▲기계설계과 ▲미래자동차학부 ▲자동화시스템과 ▲전기과 ▲전자과 ▲ICT융합과 ▲컴퓨터보안과 ▲생명환경화공과 ▲건축과 ▲토목건설과 ▲실내건축디자인과의 신입생을 선발한다. 자연과학계열은 ▲호텔조리파티쉐과에서 선발을 실시한다. 인문사회계열은 ▲보건의료행정과(3년제) ▲사회복지과 ▲프랜차이즈창업경영과 ▲군사학과에서 모집을 실시한다. 예체능계열은 ▲뷰티아트과 ▲스포츠재활학부 ▲스포츠지도과 ▲시각애니메이션콘텐츠과 ▲e스포츠과(신설)에서 학생을 뽑는다.

