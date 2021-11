원희룡 "홍준표, 대통령 될 생각 없는 것 같다… 4년 전보다 후퇴"

"윤석열은 경험 부족"

"원희룡은 이재명 그로기 상태로 몰고 가"

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 대권주자인 원희룡 전 제주도지사가 경쟁 후보인 홍준표 의원을 향해 "대통령이 될 생각이 없는 것 같다"고 비판의 수위를 높였다. 또 윤석열 전 검찰총장을 향해서도 "경험 부족"이라며 여권의 공세에 취약할 수 있다고 견제했다.

원 전 지사는 1일 KBS라디오 '최경영의 최강시사'에서 홍 의원에 대해 "대통령이 되려고 하면 공약도 좀 준비를 해와야 한다"며 "그런데 자신이 발표할 공약에 대해 질문을 했다고 해서 같은 당 후보에게 '야비하고 역겹다'고 다시는 안 볼 사람(처럼 말했다)"고 비판했다.

홍 의원은 전날 TV토론에서 '같은 당 후보가 역겹느냐'는 원 전 지사의 질문에 "아니 질문 자체가 역겹다는 것이다. 상대방 당혹시키려하는 그런 의도로 하는 질문 자체가 역겹다"고 맞받아쳤다.

원 전 지사는 "또 여론조사가 잘 나온다고 의기양양해서 자기 밑의 부하로 들어와라 이런 식으로 이야기하는 것을 보니까 이 분은 대통령 되려고 진지하게 문제를 시름하고, 사람을 자기 편으로 만들기 위해서 고심하고, 자기 품을 넓히는 데는 관심이 없다"며 "4년 전보다 더 후퇴했구나(싶다)"고 말했다.

윤 전 총장을 향해서도 "본선을 (치르는) 과정에서는 리스크가 있다"며 "여권의 공격이 예정돼 있는 (가운데 리스크가) 이미 다 쌓여있기 때문에 지지하는 분들도 리스크에 대한 불안감을 완전히 씻어내지 못할 것"이라고 지적했다.

또 윤 전 총장이 대장동 의혹에 연루된 점에 대해서 "세부적인 상황은 모른다"면서도 "최소한 공방으로 계속 이어가다 보면 상대인 이재명 더불어민주당 대선 후보의 문제점 등을 파고들 공세 주도권을 갖지 못하는 문제가 생긴다"고 말했다.

그러면서 본인의 경쟁력으로 '이재명 저격수'라는 점을 강조했다. 그는 "그동안 좀 똑똑한 것 같긴 한데 모범생 등 선입관이 있었다"며 "이제 '이재명 대장동 의혹'을 아무도 안 하는데 직접 파고들어서 이 후보를 거의 '그로기(혼미) 상태'까지 몰고 가는 것을 보면서 '아, 한 방이 있구나'"라는 인식을 대중에게 줬다고 했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr