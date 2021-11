[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종) 대학일자리센터는 지난 28일 학교 호심관에서 ‘청년고용정책 경진대회’ 본선 및 시상식을 개최했다고 1일 밝혔다.

도전 골든벨 방식으로 진행된 이번 경진대회는 ‘청년정책 퀴즈 문제 풀이’ 온라인 예선을 통과한 32명의 학생이 참여해 열렸다.

대상은 김지원(경찰법행정학부·3년) 학생이 차지했으며 최우수상에는 박아현(사회복지학과·1년) 등 3명, 김은주(청소년상담평생교육학과·4년) 등 5명은 우수상을 받았다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr