미생물로 친환경 플라스틱 만드는 방법은?

중진공, 화이트 바이오 분야 전문인력 양성 위한 연수과정 신규 개설

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 화이트 바이오 분야(에너지·화학) 연구 인력과 현장 생산 인력 양성을 위해 '바이오화학 기본과정' 연수를 신규 개설하고 참여자를 모집한다고 1일 밝혔다.

중진공은 기존 석유 기반 플라스틱을 대체할 바이오 플라스틱 산업의 성장에 대비해 이번 과정을 신규로 개설했다. 식물, 미생물 등 바이오매스(biomass)를 활용하는 바이오 플라스틱은 생산 과정에서 이산화탄소 배출이 적고 비교적 짧은 시간 내 분해가 가능해 친환경적 대안으로 떠오르고 있다.

이번 연수에서는 바이오매스의 전주기적 핵심 공정과 기술, 사례 연구를 중심으로 ▲화이트 바이오 산업의 국내외 동향 및 정책 ▲전처리 기술 ▲당화기술 ▲발효기술 ▲분리 및 정제기술을 다룰 예정이다.

강연자로는 박경문 홍익대 교수, 김태현 한양대 교수, 안정오 생명공학연구원 박사, 윤정준 생산기술연구원 박사 등 분야별 전문가가 참여한다. 연수는 이달 3일부터 5일까지 2박 3일 동안 충청연수원에서 진행한다. 바이오 중소벤처기업 재직자와 관련 분야 연구 개발자라면 누구나 신청할 수 있다. 연수비는 무료다.

박창기 중진공 충청연수원장은 "중진공은 향후 화이트 바이오 분야 관련 협회와 참여기업의 수요를 조사해 세부 공정별 전문 과정으로 점차 확대 운영할 계획"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr