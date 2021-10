경남제약, 나라홈데코와 함께 '레모나' 홈컬렉션 출시

[아시아경제 유현석 기자] 경남제약 경남제약 053950 | 코스닥 증권정보 현재가 6,020 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,050 2021.11.01 08:11 장시작전(20분지연) 관련기사 경남제약, 노동조합과 임금·단체협약 체결…"노사 상생 한걸음"경남제약 "레모나, 한-중 소비자가 선택 ‘2021 올해의 브랜드 대상’"경남제약, 상반기 매출 393억원…"역대 최대 실적" close 은 홈데코 전문기업 나라홈데코와 함께 비타민 C 브랜드 ‘레모나’를 활용한 홈컬렉션 제품을 선보였다고 1일 밝혔다.

이번 협업을 통해 출시한 제품은 차렵이불, 바디필로우, 대쿠션, 사각쿠션, 베개커버 등 5종이다. 실제 레모나 스틱포 디자인을 적용한 바디 필로우부터 다양한 사이즈의 쿠션, 차렵이불 등 실용성을 겸비한 제품으로 구성됐다.

콜라보 제품은 레모나 브랜드 아이덴티티를 그대로 재현한 것이 특징이다. 상큼한 레모나를 연상시키는 레몬 색상의 침구류로 생활 속 인테리어에 재미를 줄 수 있어 MZ세대는 물론 중장년층에게도 사랑받을 것으로 기대된다.

침구 제품으로 구성된 만큼 제품력 역시 신경 썼다. 전 제품 모두 국내 제작이며 겉감 순면 100% 소재로 부드럽고 포근하면서 우수한 내구성을 자랑한다.

경남제약 관계자는 “여러 브랜드와 재미있고 색다른 콜라보를 진행하고 있는 나라홈데코와의 협업으로 레모나를 실용 만점 잇아이템으로 새롭게 선보일 수 있게 됐다”면서 “추후 콜라보 아이템을 추가 라인업해 선보이는 한편 앞으로 레모나 브랜드를 활용한 다양한 시도를 해나갈 계획”이라고 전했다.

한편, ‘국민 비타민’으로도 잘 알려진 ‘레모나산’은 1983년 출시된 국내 최초 분말형 비타민 제품으로 달지 않고 상큼한 맛이 특징이다. 육체 피로, 임신 수유기, 병중 병후의 체력 저하 시 비타민B2, B6, C의 보급, 기미 주근깨의 완화에 효과가 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr