내일부터 12~15세 접종 시작…면역저하자도 추가 접종

[아시아경제 류태민 기자] 정부가 단계적 일상회복(위드 코로나)을 시작하는 다음달부터 12~15세(2006~2009년생) 대상 코로나19 백신 접종이 이뤄진다.

31일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면, 지난 18일부터 접종 예약을 한 12∼15세의 백신 접종이 다음달 1일 시작된다. 고3 학생들이 지난 7월부터 코로나19 백신 접종을 시작하고, 이어 이달 18일부터 12∼17세 소아·청소년 연령층으로까지 접종이 순차적으로 확대된 데 따른 것이다. 이중 16∼17세 연령층이 가장 먼저 18일부터 접종을 받기 시작했다.

전날 0시 기준으로 12∼15세 접종 예약률은 26.4%(49만3055명)로 다소 저조한 편이지만, 예약이 다음달 12일까지 이어지는 만큼 예약률은 더 높아질 수 있다. 예약을 마친 12~15세는 다음달 1일부터 27일까지 화이자 백신을 위탁의료기관에서 접종한다.

다만 전날 고3 학생으로 추정되는 10대 남성이 코로나19 백신을 접종받은 뒤 사망한 것으로 보인다는 신고가 방역 당국에 신고됨에 따라 청소년 접종 예약률에 영향을 미칠 가능성도 있다. 당국에 따르면 이 남성은 지난 8월 13일 화이자 백신을 접종했고, 75일만인 이달 27일에 사망한 것으로 신고됐다. 추진단은 "10대에서 예방접종 후에 사망으로 신고된 첫 사례"라며 "예방접종과의 연관성은 아직 밝혀지지 않았다"고 설명했다. 방역 당국은 기저질환이 있는 소아·청소년에게는 코로나19 백신 접종을 권장하고 있으나, 그렇지 않은 이들에게는 접종 여부를 자율적으로 선택하도록 하고 있다.

내달 8일부터는 얀센 접종자, 내달 10일부터는 요양병원·시설 입원·입소자와 종사자의 추가접종도 이뤄진다. 병원급 이상 의료기관 종사자, 50대, 기저질환자, 우선접종 직업군(경찰, 군인 등)도 내달 15일부터 추가접종을 받는다. 추가접종 대상자는 백신 사전예약 때 화이자나 모더나 등 접종 백신 종류를 확인할 수 있다. 다만 접종 당일 의료기관에서 권고 범위 내 다른 백신으로 변경할 수도 있다.

