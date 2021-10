현대엔지니어링, 도시정비사업 수주 2조 달성…진출 5년만 쾌거

남양주 덕소5A구역 도시환경정비사업 시공사 선정…올해 수주 누계 2조138억원

2016년 도시정비사업 진출 이후 5년 만에 수주 2조원 달성 쾌거, ‘2조클럽’ 가입

[아시아경제 조강욱 기자] 현대엔지니어링이 도시정비사업 진출이래 처음으로 연간 수주 누계 2조원을 달성하며, 도시정비사업의 강자로 자리매김하고 있다.

현대엔지니어링은 지난 30일 개최된 '남양주 덕소5A구역 도시환경정비사업' 시공사 선정 총회에서 시공사로 선정됐다고 31일 밝혔다.

남양주 덕소5A구역 도시환경정비사업은 경기도 남양주시 와부읍 덕소리 458-15일원 2만 8,813㎡ 부지에 지하7층~지상 48층 규모의 공동주택 6개동 990세대, 오피스텔 180실 및 부대복리시설을 조성하는 사업으로 공사비는 약 2,821억원이다.

현대엔지니어링은 이번 수주를 포함해 2021년 도시정비사업 수주 누계 2조 138억원을 달성했다. 지난해 도시정비사업 수주 총액 1조 4,166억원을 기록하며 수주 1조 클럽 가입한데 이어, 올해는 수주 누계 2조원에 달성에 성공함으로써 도시정비사업에서 가파른 성장세를 보이고 있다.

현대엔지니어링은 국내 건설사 중 최고 수준의 신용등급과 재무건전성, 풍부한 현금 유동성을 바탕으로 조합이 사업을 안정적으로 추진할 수 있도록 조합과 조합원의 니즈에 부응하는 최적의 사업조건을 제시하는 전략이 수주 성공의 요인으로 분석되고 있다.

올해 수주 실적을 살펴보면 1월 의정부 장암5구역 재개발, 3월 광명 철산한신아파트 리모델링 및 대전도마변동1구역 재개발, 5월 가락쌍용1차아파트 리모델링, 6월 수원영통 신성신안쌍용진흥아파트 리모델링, 8월 안산팔곡일동1구역 재건축, 9월 부산 좌천?범일 통합2지구 도시환경정비사업 및 창원 회원2구역 주택재개발 정비사업 등 총 8건이다.

현대엔지니어링의 도시정비사업 전체 수주 2조원 중 눈에 띄는 부분은 재개발ㆍ재건축뿐만 아니라 리모델링 사업에서 수주가 두드러진다는 점이다.

최근 시장이 급성장하고 있는 리모델링 사업에 올해 처음으로 진출해 6,047억원을 수주해 업계의 주목을 끌고 있으며, 리모델링TF를 리모델링팀으로 격상해 본격적인 리모델링 사업 확장에 나섬으로써 리모델링 시장에서 입지를 굳건히 한다는 계획이다.

현대엔지니어링은 건설업계 최고 신용등급(AA-)과 우수한 재무 건전성을 기반으로 조합원들에게 안정적인 사업추진과 우수한 금융 조건을 제시함으로써 도시정비시장의 신흥 강자로 자리 잡았다. 업계에서는 아파트 브랜드 평판 1위 ‘힐스테이트’의 명성에 부합하는 차별화된 사업 제안, 시공 능력으로 도시정비시장에서 현대엔지니어링의 인지도가 지속적으로 상승하고 있다.

현대엔지니어링은 수주 경쟁력과 사업추진 역량을 바탕으로 재개발, 재건축, 리모델링 등 도시정비사업 모든 부문에서 활약하며 명실상부한 도시정비사업 강자로서의 면모를 시장에 각인시킨다는 전략이다.

현대엔지니어링 관계자는 “지난해 도시정비사업 1조 클럽에 가입한데 이어 올해는 수주 총액 2조원을 달성하는 쾌거를 이뤘다.”라며, “차별화된 수주 전략과 적극적인 조합 지원을 기반으로 조합원들이 만족할 수 있는 최고의 사업 제안을 통해 도시정비사업에서 입지를 더욱 확고히 하겠다”고 말했다.

