이탈리아 현지서 韓 '한지' 우수성 알린 김정숙 여사…"인류 귀중한 자산 되길"

[아시아경제 이지은 기자] "천년 전부터 한국에서 만들어 온 한지가 천년 후에도 인류의 귀중한 자산으로 전해지기를 바란다".

주요20개국(G20) 정상회의 등을 위해 문재인 대통령과 함께 유럽을 순방 중인 김정숙 여사는 30일 오후(현지시각) 로마미술대학에서 이탈리아의 한지 관련 전문가 간담회에 참석, 한지의 우수성을 알리는 시간을 가졌다.

이날 간담회에서 김정숙 여사는 이탈리아어로 저녁 시간 인사말인 '부오나 세라(Bouna sera)'로 인사를 시작하며 "오랜 세월 동안 한국인들은 ‘한지’라고 부르는 종이에 나라의 중대사를 기록하고 기쁨과 슬픔을 그림으로, 글자로 담아 왔다"고 말했다.

또 세계에서 가장 오래된 목판인쇄본인 한국의 ‘무구정광대다라니경’이 1300년 전에 인쇄된 한지 유산이고, 교황 요한 23세의 지구본, 레오나르도 다빈치의 작품 같은 소중한 인류의 유산들이 한지를 이용해 복원됐다는 점을 언급하며 한지의 우수성을 강조했다. 김 여사는 이날 인사말을 한지에 적어 와 특별함을 더했다.

이어진 간담회에는 체칠리아 카소라티 국립로마미술대학 학장, 리카르도 아요싸 국립로마미술대 종이연구실장, 키아라 포르나챠리 바티칸 박물관 종이복원실장, 루이지 쿠포네 국립로마산업미술대 교수 등과 대한민국 국가무형문화재 한지장 보유자 안치용 장인이 참석, 문화유산 및 작품 복원, 미술과 산업디자인 등에서 한지의 우수성을 설명했다.

포르나챠리 종이복원실장은 한국어로 '김정숙'이라고 또박또박 여사의 이름을 발음하며 "특별히 오늘 여사님 앞에 있게 되어 굉장히 영광스럽고 떨린다"고 감상을 전했다. 한지장 특강에 참석한 안치용 한지장인은 "지혜로운 한지 제작 방법을 지키고 세계에 전할 수 있게 되어 보람이 크다"며 "한지의 매력이 전 세계로 뻗어나갈 그런 날을 바란다"고 밝혔다.

김정숙 여사는 마무리 발언을 통해 "유연하면서도 강한 한지의 특성은 한국인의 특성"이라며 "현대화의 물결 속에서도 한지를 지켜온 대한민국 한지 장인들의 노고를 이 자리에서 기억하고 싶다"고 강조했다.

이어진 한지 제작 시연 및 실습 특강에는 김정숙 여사와 로마미술대생이 참여, 안치용 장인으로부터 한지를 뜨는 물질 기법 등을 배우는 시간을 가졌다. 한지 손가방을 착장한 김정숙 여사는 로마미술대 학생들에게 한지를 활용한 앞치마와 한지 노트를 선물했다.

