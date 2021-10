文대통령, 마크롱 대통령과 정상회담…"반도체 협력 강화하자"

[아시아경제 이지은 기자] 문 대통령은 30일(이하 현지시간) 오후 주요20개국(G20) 정상회의가 열리는 로마 누볼라 컨벤션 센터에서 마크롱 프랑스 대통령과 정상회담을 가졌다. 지난 6월 주요7개국(G7) 정상회의 계기로 열린 정상회담 이후 약 4개월만이다.

양 정상은 만나자마자 반갑게 포옹을 하며 정상회담을 시작했다. 마크롱 대통령은 "반도체 분야 등에서 한국과 프랑스 기업 간 협력을 강화해 나가자"고 말했고, 문 대통령은 "특히 반도체와 전기차 등 신산업 분야의 공급망 및 기술협력을 강화해 나가자"고 호응했다.

또 마크롱 대통령이 "한국의 국가온실가스 감축목표(NDC) 상향을 환영한다"고 하자, 문 대통령은 프랑스가 '녹색성장을 위한 에너지전환법'을 통해 2050 탄소중립 목표를 법제화한 것을 평가하고, 한국의 탄소중립기본법 제정을 소개한 후 양국이 탄소중립을 위해 서로 협력해 나가자고 말했다.

양 정상은 프랑스의 인도·태평양 전략과 한국의 신남방정책은 개방성과 포용성 기반이라는 측면에서 공통점이 많다고 평가하고 협력 확대를 논의했다.

문 대통령은 "양국 간 실무급 협의가 이루어지고 있는 만큼 가능한 분야부터 협력을 확대해 나가자"고 말했고 마크롱 대통령은 "내년 초반 인도·태평양 전략과 관련한 장관급 회의를 개최할 예정으로 한국이 참석해 주기 바란다"고 말했다.

북한 정세 등 한반도 문제와 관련해 마크롱 대통령이 관심을 표명하자, 문 대통령은 현 정세를 소상히 설명하고 남북·북미 대화의 조기 재개가 중요함을 강조하며 한미가 대화를 재개하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있다고 말했다. 이에 마크롱 대통령은 "프랑스는 언제든 필요한 역할과 기여를 기꺼이 하겠다"고 말했습니다.

회담을 마무리하며 문 대통령은 2018년 프랑스의 국빈 초청 및 환대에 감사의 뜻을 표하고, 마크롱 대통령이 편리한 시기에 방한해 줄 것을 제안했다.

