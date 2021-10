중기부, '2021 크리스마스마켓 우수제품' 100선 공개 모집

[아시아경제 이준형 기자] 중소벤처기업부는 올해 '크리스마스 마켓' 우수제품 100선을 공개 모집한다고 31일 밝혔다. 모집 기간은 다음달 1일부터 7일까지다.

크리스마스 마켓은 단계적 일상회복(위드 코로나)에 대한 기대감이 높아진 상황에서 소상공인 경제에 활력을 불어넣기 위해 기획됐다. 중기부는 올해 크리스마스 마켓 목표를 '소상공인을 위한 소비 대촉진'으로 삼고 온·오프라인을 통해 행사를 진행한다.

이번 크리스마스 마켓 제품 100선 공모는 올 12월 본 행사 개최를 앞두고 소상공인 참여 등을 독려하기 위해 마련됐다. 중기부는 민간 전문가의 1차 서면평가, 국민 투표 기반의 2차 모바일 평가를 거쳐 100개 내외의 제품을 최종 선정한다. 최종 선정된 제품에 대해 본 행사장 제품 전시와 라이브커머스 등 온라인 홍보·판매 기회를 제공한다.

참여를 희망하는 중소기업이나 소상공인은 중소기업유통센터 '가치삽시다' 플랫폼을 통해 신청하면 된다.

이하녕 중기부 온라인경제추진단장은 "단계적 일상회복과 함께 올해 크리스마스 마켓이 소상공인을 응원하는 전국적인 소비 촉진의 계기가 되도록 하겠다"면서 "국민 여러분의 많은 참여를 부탁한다"고 말했다.

