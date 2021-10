[포토]오승록 노원구청장, 노원구 자전거교실 수료식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 30일 오전 10시 녹천교 하단부 노원구 자전거 교실 교육장에서 진행한 자전거 교실 수료식에 참석했다.

이날 수료식은 지난 10월 백신접종완료자(2차)로 구성해 개강한 노원구 자전거 교실 초급반과 중급반 과정을 마친 수강생들의 수료 및 격려를 위해 마련된 자리다.

행사에는 오승록 노원구청장을 비롯 수료생과 수업을 진행한 강사진이 참석한 가운데 수료증전달식, 격려사, 수강생들의 라이딩 순으로 진행됐다.

구는 14세 이상 청소년과 성인을 대상으로 ‘무료 자전거교실’ 운영을 비롯 2015년부터 주민들이 안심하고 자전거를 이용할 수 있도록 전구민 ‘자전거보험’가입, 2021년에는 자전거를 이용하는 주민들이 직접 불편요소를 찾는 ‘자전거살피미단’을 발족하는 등 자전거 친화도시 조성을 위해 노력하고 있다.

오승록 구청장은 “자전거타기에 막 입문한 초급반, 그리고 자신감을 얻어가는 중급반까지 수업을 무사히 마치신 것을 진심으로 축하드린다”며 “주민들이 편안하고 안전하게 자전거를 이용할 수 있도록 환경정비를 비롯한 정책 마련에 지속적으로 힘을 기울이겠다”고 말했다.

