"화이자 백신 부스터샷, 중증 예방효능 92%"

[아시아경제 이동우 기자] 화이자 코로나19 백신 추가접종(부스터샷)의 중증 감염 예방효능이 92%에 달한다는 연구 결과가 이스라엘에서 나왔다. 이스라엘은 세계 최초로 부스터샷을 도입한 국가다.

이스라엘 최대 의료관리기구인 클라릿 헬스 서비스와 미국 하버드 의대는 지난 7월30일∼9월23일 부스터샷 접종 후 최소 7일이 지난 72만8321명(평균 연령 52세)을 백신 2회차 접종 후 최소 5개월이 지난 동수의 비교그룹과 대조했다.

비교 결과 부스터샷 접종자 군에서 29명의 입원환자가 확인됐고 미접종 그룹에서는 231명의 입원환자가 나왔다. 또 부스터샷 접종자 그룹에서는 17명, 2회차까지만 접종한 그룹에서는 157명의 중증 환자가 보고됐다.

부스터샷 접종자 그룹에서 보고된 사망 사례는 7건, 미접종 그룹의 사망자는 44건이 보고됐다.

이를 토대로 추정한 부스터샷의 중증 감염 예방 효능은 92%, 사망 예방 효능은 81%였고, 입원 예방 효능은 93%라고 설명했다. 연구를 주도한 클라릿의 랜 밸리서 박사는 "연구 결과는 부스터샷이 극히 효과적이라는 것을 보여준다"고 말했다. 연구 결과는 29일 국제의학저널 랜싯에 실렸다.

이스라엘은 지난 7월 델타 변이를 중심으로 한 코로나19 4차 유행 국면에서 전 세계 최초로 부스터샷을 도입했다. 우선 면역력 저하자와 60세 이상 노인을 대상으로 부스터샷을 시작했고 이후 12세 이상까지 대상을 빠르게 확대했다.

지금까지 전체 인구(약 930만 명)의 42%에 해당하는 393만여 명이 부스터샷을 맞았다.

