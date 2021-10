코로나 백신 미접종자, 확진 후 재감염 확률 접종자의 5배

[아시아경제 이동우 기자] 코로나19 백신 접종 이력이 없는 사람이 확진 후 회복해 항체가 생기더라도 백신 접종을 완료한 사람보다 재감염 확률이 높다는 연구결과가 추가로 나왔다.

29일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 미국 질병통제예방센터(CDC)는 코로나19에 감염된 이력이 있고 백신을 접종하지 않은 사람이 코로나19 감염 이력이 없고 백신 접종을 마친 사람보다 코로나19에 감염될 확률이 5배 더 높다는 연구 결과를 발표했다.

로셸 월렌스키 CDC 국장은 성명에서 "코로나19 백신의 중요성을 재확인하는 추가 증거를 확보했다"고 밝혔다.

연구진은 지난 1∼9월 미 9개 주 187개 병원에 코로나19와 유사한 증상으로 입원한 성인 환자 7300여명을 분석했다.

백신을 맞지는 않았지만 3∼6개월 전에 코로나19에 감염됐다가 회복된 이들과 같은 기간 모더나 또는 화이자 백신 접종을 완료한 이들이 포함됐다. 얀센 백신 접종자는 자료가 충분치 않아 연구 대상에서 빠졌다.

총 6328명의 백신 접종자들이 코로나19와 유사한 질환으로 입원했지만 이 중 5.1%만이 바이러스에 양성 반응을 보였다. 백신을 맞지는 않았지만 이전에 코로나19 감염 이력이 있는 1020명 중에는 8.7%가 양성 반응이 나왔다.

연구진은 이를 다시 나이와 지역, 코로나19 유행 정도 등의 변수를 고려해 분석한 결과, 백신 접종을 하지 않은 감염 이력자들이 백신 접종을 완료한 사람들보다 5.49배 감염 확률이 높다는 결론을 내렸다. 이는 코로나19 감염 경험이 있더라도 백신 접종이 재감염을 예방하는 데 효과적이라는 CDC의 이전 연구와도 일치하는 부분이다.

다만 이번 연구는 최근 6개월 이내에 백신을 접종했거나 감염된 이력이 있는 사람들만 대상으로 했기 때문에, 시간이 지나면서 예방 효과가 줄어들 수는 있다고 연구진은 덧붙였다.

미 앨라배마대학의 감염병 전문가인 마이크 사그 박사는 "정부가 더 많은 아이들을 상대로 백신 접종 캠페인을 확대하려고 준비 중인 상황에서 부모들에게 중요한 정보"라고 평가했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr