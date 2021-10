코로나19 백신 접종 완료자 3829만명…인구比 74.6%

[아시아경제 최동현 기자] 코로나19 백신 접종 완료율이 74%대를 기록했다.

30일 코로나19 예방접종대응추진단에 따르면 코로나19 백신 접종 완료자는 이날 0시 기준으로 3829만846명이다. 우리나라 인구(지난해 12월 기준 5134만9116명) 대비 접종 완료율은 74.6%, 18세 이상 인구 대비로는 86.7%를 기록했다.

전날 백신 접종을 완료한 사람은 68만9085명이다. 백신 종류별로 구분하면 모더나 36만9711명, 화이자 30만9969명, 아스트라제네카(AZ) 8020명이다. 나머지는 얀센 접종자다.

아스트라제네카 신규 접종 완료자는 1만1035명으로 발표됐으나 이 중 3015명은 1차 접종 때 아스트라제네카 백신을 맞은 뒤 2차 접종을 화이자 백신으로 교차 접종했다.

백신별 누적 접종 완료자는 화이자 2058만7956명, 아스트라제네카 1098만1544명(교차 접종 175만2524명 포함), 모더나 523만7098명, 얀센 148만4248명이다.

전날 5만8천513명이 1차 백신을 접종했다. 화이자 4만6767명, 모더나 1만138명, 얀센 1385명, 아스트라제네카 223명이다. 얀센 접종자는 1차와 2차 접종자수에 모두 포함된다.

백신 접종 후 이상반응이 의심된다고 보건당국에 신고한 건수는 지난 27∼29일 사흘간 총 7182건이다. 사흘간 사망신고는 15건이 추가됐다. 당국은 접종과 사망 간 인과성을 조사할 계획이다.

지난 2월26일 국내 백신 접종 개시 후 이상반응 의심 신고는 누적 35만1919건(사망 누적 835건)이다. 이는 이날 0시 기준 누적 접종 건수(7798만2054건)의 0.45% 수준이다.

