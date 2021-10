윤석열-원희룡 원팀전략? "'국가찬스'는 '공정국가'와 상통"

화기애애한 분위기 속 진행된 토론

공정, 분배, 여성 등 '한목소리'

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장과 원희룡 전 제주도지사가 1:1 토론에서 상대방의 주장에맞장구를 쳐주며 화기애애한 분위기를 연출했다.

윤 전 총장과 원 전 지사는 29일 서울 마포구에서 진행된 '국민의힘 대선 경선 후보자 TV토론회' 1:1 맞수토론에서 다양한 주제를 두고 토론을 벌였다.

이날 두 후보는 큰 이견 없이 서로의 공약과 비전에 공감하는 모습을 모였다. 특히 토론 내내 서로를 향해 고객을 끄덕이고 미소를 지으며 공감을 표하기도 했다.

먼저 원 전 지사가 '국가찬스'를 핵심 비전으로 언급하면서 "국민들이 꿈을 포기해야 하는 이 현실, 그 아픔에 대해서 국가가 과연 국민들에게 어떤 도움과 뒷바라지를 해줄 수 있는가와 같은 문제 의식에서 출발했다"며 "국민들이 내 집 마련의 꿈을 포기해야 하는 상황을 방치해선 안 된다는 고민 끝에 반반 주택 공약도 내놓게 됐다"고 말했다.

이에 윤 전 총장은 "원 전 지사의 '부모 찬스 아닌 국가 찬스'는 제가 주장하는 '공정 국가'와 상통한다"며 맞장구를 쳤다. 그러면서 "노동과 자본도 결국 인적자본, 기술에 의해서 산출물이 나오는데 그 근본에는 사회적 자본이라고 하는 신뢰가 있다"며 "우리 사회가 공정과 상식에 입각해 돌아간다는 믿음이 있어야 성장의 기초를 닦을 수 있다"고 설명했다.

원 전 지사도 그의 말에 공감하며 "말씀하신 공정과 상식이 이 시대 국민들이 가장 아파하고 힘들어 하는 고통과 무거운 짐을 국가가 함께 들어주고 함께 길을 갈 수 있는 것이 돼야 한다고 생각한다"고 덧붙였다.

자원 분배에 대해서도 한목소리를 냈다. 윤 전 총장은 "시장기능에 의한 분배가 공정하게 이뤄질 수 있도록 정부가 시장에 대한 정책에 있어 자유는 주되 공정한 경쟁이 될 수 있도록 제도를 만들고 관리해야 한다"고 말하자, 원 전 지사는 "기본적으로 동의한다"며 "시장경제라는 것은 건강한 경쟁의 긴장이 있어야 활력이 있고 생산이 있고 진보가 있다"고 말했다.

다만 원 전 지사는 사회적 재분배 과정을 언급하면서 "시장에서 어쩔 수 없이 밀려나는 사람들이 있다. 밀려나고 싶어서가 아니라 경쟁 자체가 안고 있는 숙명적인 것"이라며 "생산과정 내에서의 1차 분배가 공정하게 되는 게 가장 중요하고 여기서 못한 부분들은 재분배 또는 2차 분배가 돼야 한다"고 주장했다.

여성 정책을 두고도 큰 이견이 나오지 않았다. 윤 전 총장이 "우리가 전통적으로 생각하는 어머니상하고 지금의 어머니상하고 지금의 여성들의 자아 실현 문제는 이제는 완전히 다른 세계가 됐다"고 하자, 원 전 지사는 공감하며 여성들이 가장 아파하는 문제로 안전과 경력단절의 위험을 꼽았다. 이어 "보육과 자녀 교육에 대해서는 국가가 완전히 책임져줘야 하고, 일과 가정이 양립할 수 있도록 아빠들도 육아휴직을 의무적으로 쓰게 해줘야 한다"고 주장했다.

그러자 윤 전 총장도 "저는 공약 발표한 것 중 부부한테 각각 1년6개월씩의 육아휴직을 줘야 한다는 것이 있지만, 사실 쉬운 문제가 아니다"며 "결국 대체 인력 풀을 만들어서 육아휴직을 쓸 수 있게 해주는 것이 요체가 아니냐 그렇게 생각을 하고 있다"고 답했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr