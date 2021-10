동거녀 살해 후 행인에게 신고 요청한 50대 男 검거

[아시아경제 이준형 기자] 동거녀를 흉기로 찔러 살해하고 행인에게 경찰 신고를 요청한 50대 남성이 경찰에 검거됐다.

인천 서부경찰서는 살인 혐의로 50대 남성 A씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 29일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 인천 서구 경서동 길거리에 주차한 차에서 50대 여성 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있다. 경찰은 이날 12시47분쯤 행인의 신고를 받고 출동해 A씨를 검거했다. 경찰은 인근에 주차된 그의 차 안에서 B씨의 시신을 발견했고 범행에 이용된 흉기도 회수했다.

경찰은 전날 오후 4시쯤 인천 미추홀구 주안동 일대에서 A씨가 B씨와 함께 자택에서 나와 차를 타는 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV를 확보하고 이동 경로를 확인하고 있다. A씨는 B씨를 살해한 후 길거리에서 행인을 붙잡고 "사람을 죽였다"면서 "신고 해 달라"고 부탁한 것으로 조사됐다. 그는 "차 안에서 B씨와 말다툼을 하던 중 화가 나 흉기로 찔렀다"고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 술에 취한 상태인 A씨를 상대로 정확한 범행 시점과 동기 등을 조사해 구속영장을 신청할 계획이다. 경찰 관계자는 "A씨가 술에 취해 횡설수설하고 있다"면서 "술이 깨면 피의자 조사를 할 예정"이라고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr