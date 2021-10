[아시아경제 이민지 기자] 한라 한라 014790 | 코스피 증권정보 현재가 5,690 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 444,572 전일가 5,690 2021.10.29 14:37 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-6일한라, 3740억 타인채무 보증 결정한라, 한라홀딩스로부터 우선주 250억어치 매입 close 는 다우개발과 2906억7760만원 규모로 시흥 은행2지구 B블록 공동주택 신축공사를 수주했다고 29일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 18.57%에 달한다.

