[컨콜] SK이노 "배터리사업, 올해 4분기 상각전 영업익 플러스 전망…연간은 어렵다"

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 244,500 전일대비 1,000 등락률 +0.41% 거래량 217,100 전일가 243,500 2021.10.29 11:31 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] SK이노 "배터리 수주잔고 220조원…1.6TWh 수준"[컨콜] SK이노 "中공장, 생산차질 없는 선에서 전력 절감"[컨콜] SK이노 "밀도·충전속도 개선한 LFP 배터리 개발중" close 3분기 실적 컨퍼런스콜

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr