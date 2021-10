교보증권, 메타버스로 '대학생 서포터즈' 수료식 개최

[아시아경제 이민지 기자] 교보증권은 메타버스 플랫폼 제페토에서 ‘대학생 서포터즈’ 시상식을 개최했다고 29일 밝혔다.

메타버스는 가상공간에서 아바타를 이용하여 실제 현실과 유사한 사회, 경제, 문화적 활동을 할 수 있는 가상세계다. ‘대학생 서포터즈’는 지난 7월부터 3개월간 진행됐다. 유튜브, 페이스북, 인스타그램 등을 활용해 교보증권 ‘중개형 ISA’, ‘해외주식’ 등 영상 컨텐츠를 제작하여 회사계정에 업로드하는 방식으로 진행됐다.

MZ세대 관점에서 어려운 금융상품 및 주식 등을 알기 쉽게 설명하고 다양한 혜택을 한눈에 볼 수 있는 카드뉴스를 재미있게 제작하는 등 참신한 아이디어가 돋보였다. 시상식은 제페토 안 ‘교보증권 디지털지점’ 전용 맵이 구현된 공간에서 진행됐다. 서포터즈 전원에게 수료증 수여와 심사를 거쳐 우수팀 ‘상한가조’와 개인별 우수 서포터즈 1~3등에게 상금을 전달했다.

안조영 교보증권 경영기획실장은 "앞으로 메타버스 활용을 확대해 임직원들이 가상공간에서도 얼마든지 활동 할 수 있도록 디지털 소통 역량을 강화하겠다"고 말했다.

한편 교보증권은 메타버스 기술을 도입해 다양한 시도를 하고 있다. 오는 11월 중 제페토에서 팀워크를 강화하고 부·지점간 원활한 소통을 극대화하고자 미션게임을 진행할 예정이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr