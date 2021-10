수능 코앞, 수험생 '컨디션' 관리 위한 기특한 아이템은?

[아시아경제 김종화 기자] 다음달 18일로 예정된 2022학년도 대학수학능력시험이 코앞으로 다가왔다. 지금까지 실력을 쌓아왔다면 수능이 얼마 남지 않은 이 시점에서는 컨디션 관리가 필수적이다. 남은 3주간 컨디션 관리와 긴장 완화에 도움을 줄 아이템을 추천한다.

조명으로 컨트롤하는 학습·휴식 모드…레드밴스 '스마트플러스 리모컨 와이파이 방등'

수험생에겐 신체리듬 조정과 규칙적인 생활습관이 무엇보다 중요하다. 레드밴스(LEDVANCE) '스마트플러스 리모컨 와이파이 방등'은 빛으로 학습과 휴식을 스마트하게 분리하며, 신체 리듬을 조절하는데 도움을 줄 수 있는 스마트 조명이다.

적당한 수준의 조도는 시력 저하를 막고 집중력을 높여준다. '스마트플러스 리모컨 와이파이'는 80 이상의 우수한 연색성으로 태양빛에 가까운 고연색성과 가독성을 제공하며 눈의 피로를 최소화한다. 특히 밝기(10%~100%)와 색온도(2700~6500K)를 설정할 수 있어 필요에 따라 학습모드 또는 휴식모드의 간편한 연출이 가능하다.

학습 시에는 하얀 빛의 주광색(6500K)으로 집중도를 높이고, 휴식할 때는 따뜻한 빛의 전구색(2700K)으로 편안한 분위기를 만들 수 있다. 컬러 테라피 개념에서 주황빛은 혈액순환을 원활하게 하고 신체 에너지를 향상시키는 컬러, 노란빛은 밝고 긍정적인 사고를 돕는 컬러로 알려져 있어 필요에 따라 색온도를 활용할 수 있다.

IR 리모컨과 레드밴스 전용앱으로 손쉽게 컨트롤이 가능하다. 구글 어시스턴트, 애플 시리, 삼성 스마트싱스, 아마존 알렉사 등 음성명령 기능을 지원해 이동할 필요 없이 침대 위 또는 책상에 앉아서도 손쉽게 조명을 켜고 끌 수 있다. 뿐만 아니라 원하는 시간에 조명을 끄고 켜는 타이머 설정이 가능해 보다 체계적인 생활 습관 관리가 가능하다.

방안의 몰입형 공간…데스커의 '집중형 데스크'

가구 브랜드 데스커(DESKER)의 '집중형 데스크'는 효율적 업무와 학습을 지원하는 제품이다. 57㎝ 가림막으로 주변 시야를 차단해 업무와 학습에 더욱 집중할 수 있는 환경을 만들어주는 제품이다.

집중형 데스크는 △기본형 △조명형 △조명 펠트형 등 세 가지 옵션으로 소비자 선택의 폭을 넓혔다. 정보기술(IT) 기기 거치대를 내장해 재택근무 또는 온라인 학습 시 노트북과 태블릿을 편리하게 사용할 수 있으며, 사선의 거치대는 좁은 공간에서도 활용도를 높였다. 특히 내부 공간을 펠트로 마감한 조명·펠트형은 메모, 계획표 등을 자석으로 부착할 수 있어 수험생들의 반복 학습을 효율적으로 도와준다.

수험생 '꿀잠' 위한 똑똑한 매트리스, 웰스 수면케어 매트리스 IoT '웨이브 매트리스'

수면이 부족할 수 있는 수험생에게는 효율적인 수면 환경이 필요하다. 웰스는 위생적인 수면 환경뿐 아니라 수면 건강까지 관리하는 '웰스 수면케어 매트리스 IoT'를 출시했다. 매트리스에 '웰스 사물인터넷(IoT) 수면기어'를 장착, 호흡 변화에 따른 미세한 압력 차이와 수면 호흡음을 감지해 코골이, 수면 불규칙호흡 등 수면 상태를 실시간으로 모니터링한다.

공기압을 활용한 8개 에어포켓으로 수험생의 피로회복 및 숙면 유도, 수면 장애 개선 등에 도움을 주는 것이 특징이다. ▲피로회복, 근육이완, 긴장완화, 전신순환 등을 돕는 바디밸런스케어 스트레칭 자동모드 ▲부드러운 움직임으로 기상을 돕는 굳모닝 모드 ▲높낮이를 직접 조절해 편안한 자세를 만들 수 있는 수동모드 등을 이용할 수 있다. 특히 코골이, 수면 무호흡 등 수면 장애 발생 시 자동으로 에어포켓이 작동해 자세 변화를 유도한다.

