방탄소년단 "암호화폐 아미코인과 무관…法대응"

[아시아경제 이이슬 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 소속사가 싱가포르 한 코인거래소에 상장한 암호화폐 '아미코인'과 무관하다는 입장을 밝혔다.

소속사 하이브는 28일 "싱가포르에 소재 되어 있는 것으로 추정되는 코인 거래소에 '아미코인(ARMY COIN)'이 상장한다는 내용을 확인하게 되었다"며 "당사는 이 암호화폐와 전혀 관계가 없으며, 당사와 어떠한 논의도 없이 발행된 것임을 밝힌다"고 전했다.

이어 "해당 암호화폐의 홍보를 위해 사용된 방탄소년단의 초상은 소속사인 빅히트뮤직과 어떠한 협의도 없이 진행된 것"이라고 밝혔다.

소속사는 "현재 해당 암호화폐가 소속사와의 상의 없이 아티스트의 초상권을 침해한 것을 포함하여 법적 위반사항을 확인 중에 있으며, 침해 및 위반사항에 대해서는 모든 법적 대응을 진행할 것임을 밝힌다"고 했다.

그러면서 "해당 코인은 '방탄소년단을 위해 만들어졌다', '방탄소년단 수익 극대화를 위해 존재' 한다는 허위 내용을 단톡방에서 유포하며 거래자를 모집하고 있는 것으로 확인되오니, 피해가 발생하지 않도록 각별히 유의 바란다"고 당부했다.

'아미'(ARMY)는 방탄소년단의 팬클럽 이름이다. 방탄복과 군대가 항상 함께한다는 뜻에서 '아미'라는 이름이 만들어졌다.

지난 27일 한 거래소에 팬클럽 이름 '아미'와 동일한 아미코인이 상장했고, 이는 방탄소년단을 위해 만들어진 코인이라는 추측이 나왔다.

이하 소속사 입장 전문

안녕하세요,

하이브입니다.

당사는 금일 언론 문의 및 제보를 통해 싱가포르에 소재되어 있는 것으로 추정되는 코인 거래소에 '아미코인(ARMY COIN)'이 상장한다는 내용을 확인하게 되었습니다.

당사는 이 암호화폐와 전혀 관계가 없으며, 당사와 어떠한 논의도 없이 발행된 것임을 밝힙니다. 또한, 해당 암호화폐의 홍보를 위해 사용된 방탄소년단의 초상은 소속사인 빅히트뮤직과 어떠한 협의도 없이 진행된 것임을 밝힙니다.

당사는 현재 해당 암호화폐가 소속사와의 상의 없이 아티스트의 초상권을 침해한 것을 포함하여 법적 위반사항을 확인 중에 있으며, 침해 및 위반사항에 대해서는 모든 법적 대응을 진행할 것임을 밝힙니다.

현재 해당 코인은 '방탄소년단을 위해 만들어졌다', '방탄소년단 수익 극대화를 위해 존재' 한다는 허위 내용을 단톡방에서 유포하며 거래자를 모집하고 있는 것으로 확인되오니, 피해가 발생하지 않도록 각별히 유의 바랍니다. 금전적 피해를 입으셨다면 가까운 경찰서 등 수사기관이나 신고 기관에 즉시 신고 바랍니다.

감사합니다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr