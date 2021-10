G20, 화석연료 보조금 단계적 폐지 합의

[아시아경제 박병희 기자] 오는 30~31일(현지시간) 이탈리아 로마에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의 성명서에 화석연료 보조금 폐지 등에 대한 내용이 담길 것으로 예상된다.

블룸버그 통신 등 주요 외신은 11쪽 길이의 정상회의 성명서 초안을 입수해 관련 내용을 28일 보도했다. 해당 문건은 G20 외교관들이 G20 정상회의에서 다뤄질 의제들에 대해 논의한 내용을 담고 있다.

성명서 초안에 따르면 정상들은 기후 재앙을 막으려면 산업화 이전 대비 지구의 평균 기온 상승을 1.5℃ 이내로 억제해야 한다는 입장을 재확인할 예정이다.

이를 위해 2030년까지 글로벌 메탄 배출량을 2020년 대비 최소 30% 이상 감축하는 한편 2025년까지 비효율적인 화석 연료 보조금을 단계적으로 철폐하기로 했다. 아울러 내년 말까지 새로 건설될 석탄발전소에 대한 글로벌 금융 지원을 중단한다는 내용도 공동성명 초안에 담긴 것으로 전해졌다.

정상들은 이밖에 개발도상국의 기후변화 대응을 돕고자 연간 1000억달러(약 117조 원)를 지원하기로 한 과거 합의를 이행하겠다는 점도 재확인했다.

기후변화 이슈는 이번 G20 정상회의의 핵심 의제 가운데 하나로 꼽힌다.

여기서 도출된 성과는 이달 31일 영국 글래스고에서 개막하는 제26차 유엔기후변화협약 당사국 총회(COP26)에서 더 구체화할 전망이다.

G20은 전 세계 온실가스 배출량의 75∼80%를 차지한다.

