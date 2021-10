[아시아경제 문혜원 기자] KFC가 핼러윈 시즌을 기념해 2주 한정으로 재출시한 ‘커넬고스트헌터버거’를 다음 달 8일까지 일주일 간 연장 판매한다고 29일 밝혔다.

커넬고스트헌터버거는 KFC가 핼러윈을 맞아 지난 19일 재출시한 제품이다. KFC는 이 제품이 베스트셀러 메뉴인 타워버거 판매량을 뛰어넘고, 버거 판매 순위 1위 제품인 징거버거 다음으로 많은 판매량을 보이는 등 지속적인 인기에 힘입어 연장 판매를 결정하게 됐다고 밝혔다.

KFC는 이 기간 ‘고스트헌터팩’도 함께 연장 판매한다. 고스트헌터팩은 KFC의 인기 버거와 치킨을 파격 할인가에 이용할 수 있는 제품으로, 커넬고스트헌터버거와 징거버거, 핫크리스피치킨 2조각, 갓양념치킨 2조각으로 구성됐다.

