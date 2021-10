경기교육청, 이해충돌방지법 교육자료 제작 배포

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 내년 시행되는 '이해충돌방지법'을 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 교직원용 교육자료를 제작했다.

해당 자료는 ▲이해충돌방지제도 운영 매뉴얼 ▲교직원용 연수자료 ▲ 카드뉴스 ▲이해충돌방지송 등을 담고 있다.

이해충돌방지제도 운영 매뉴얼은 유사법령(청탁금지법, 공무원 행동강령 등)과 비교해 신고 절차 등 행정사항, 사례 중심 법령 설명 등으로 구성됐다.

경기교육청은 교직원용 연수자료로도 제작했으며 특히 이해충돌방지송은 도내 교사들이 직접 작사, 작곡해 눈길을 끈다.

경기교육청은 앞으로 도내 교직원으로 구성한 청렴공연단 이해충돌방지 교육 영상자료 5편을 제작해 학교현장에 맞는 교육자료와 대국민 홍보자료로 제작한다.

박상열 경기교육청 반부패청렴담당서기관은 "내년 5월19일부터 이해충돌방지법 전면 시행을 앞두고 이번에 제작된 교육자료가 공직자 이해충돌방지법 안착과 공감대 형성에 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr