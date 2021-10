[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 122,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 818,723 전일가 122,000 2021.10.28 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] LG전자 "삼성 QD 출시, 경쟁 심화되겠지만 OLED 생태계 확대 긍정적"[컨콜] LG전자 "4분기 전장사업 흑자 전환 가능성 낮아"[컨콜] LG전자 "물류비 상승으로 수익성 일부 영향…공급망 최적화 대응" close 는 28일 오래 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "OLED(유기발광다이오드) TV 판매량은 3분기 기준 계획대로 100%로 달성하고 있다"며 "4분기 글로벌 경제의 불확실성과 위드 코로나(단계적 일상회복)로 인해 TV 수요가 감소할 리스크가 있지만 연간으로 당초 목표한 전년대비 2배 수준인 400만대 판매는 무난히 달성할 것으로 예상하고 있다"고 밝혔다. 그러면서 "이 경우 올해 OLED TV 매출 비중은 약 32% 정도가 예상되고 전년(24%) 대비 지속 증가하는 추세에 있다"고 덧붙였다.

