LG전자 공동 개최…임직원 300여명 참여

LG유플러스 LG유플러스 close 증권정보 032640 KOSPI 현재가 17,600 전일대비 470 등락률 +2.74% 거래량 811,974 전일가 17,130 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 올해 이미 83% 올랐는데 여전히 '저평가'…더 오른다는 종목은[주末머니] LG유플러스, 일본 통신사와 6G·AI 협력…"혁신 사례 벤치마킹" 미토스發 '보안 쇼크'…"AI 공격에 AI로 방어해야" 전 종목 시세 보기 는 LG전자 LG전자 close 증권정보 066570 KOSPI 현재가 124,200 전일대비 1,800 등락률 -1.43% 거래량 519,561 전일가 126,000 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 용석우 삼성전자 사장 "中 TV 공세, AI와 라인업 강화로 정면 돌파"(종합) LG전자, '사내 1%' 연구·전문위원 22명 선발 [특징주]LG전자, 1분기 호실적에 강세 전 종목 시세 보기 와 함께 임직원 대상 장애 인식 개선 프로그램을 성황리에 마무리했다고 19일 밝혔다.

지난 17일 서울 마곡 LG사이언스파크에서 열린 'LG 인클루시브 데이 - 접근성 및 장애 인식개선 런치 콘서트' 모습. LG유플러스 제공 AD 원본보기 아이콘

장애인의 날을 맞아 지난 17일 서울 마곡 LG사이언스파크에서 열린 'LG 인클루시브 데이 - 접근성 및 장애 인식개선 런치 콘서트'에는 임직원 약 300명이 참석했다. 장애인 복지 전문 단체인 밀알복지재단과 파라다이스복지재단이 파트너로 함께했다.

런치 콘서트에서는 밀알복지재단 소속 발달장애 연주자로 구성된 '브릿지온 체임버 오케스트라'가 무대에 올라 음악 공연을 선보였다. 현장에는 LG전자의 인공지능(AI) 홈 허브 'LG 씽큐온'과 사물인터넷(IoT) 디바이스, 편리한 가전 사용을 돕는 컴포트 키트 등 다양한 접근성 기술·솔루션이 전시됐다.

임직원이 직접 참여할 수 있는 점자 키링 제작을 비롯해 시각장애인을 위한 광학문자판독기, 음성지원 보조기기, 저시력자를 위한 증강현실(AR) 글래스 등 체험형 프로그램도 마련했다.

AD

LG유플러스는 장애 인식 개선과 접근성에 대한 공감이 임직원의 일상과 업무 문화 전반으로 이어지도록 다양한 사내 활동을 지속한다는 계획이다. 박경중 LG유플러스 대외협력담당(상무)은 "임직원들이 접근성을 설명으로 이해하는 것을 넘어 직접 보고 경험할 수 있도록 이번 행사를 준비했다"며 "앞으로도 장애인 인식 개선에 기여하는 포용적 기술과 문화를 확산해 나가겠다"고 말했다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>