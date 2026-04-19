LG유플러스, 장애인의 날 맞아 임직원 인식개선 콘서트 개최
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LG전자 공동 개최…임직원 300여명 참여
LG유플러스 LG유플러스 close 증권정보 032640 KOSPI 현재가 17,600 전일대비 470 등락률 +2.74% 거래량 811,974 전일가 17,130 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 올해 이미 83% 올랐는데 여전히 '저평가'…더 오른다는 종목은[주末머니] LG유플러스, 일본 통신사와 6G·AI 협력…"혁신 사례 벤치마킹" 미토스發 '보안 쇼크'…"AI 공격에 AI로 방어해야" 는 LG전자 LG전자 close 증권정보 066570 KOSPI 현재가 124,200 전일대비 1,800 등락률 -1.43% 거래량 519,561 전일가 126,000 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 용석우 삼성전자 사장 "中 TV 공세, AI와 라인업 강화로 정면 돌파"(종합) LG전자, '사내 1%' 연구·전문위원 22명 선발 [특징주]LG전자, 1분기 호실적에 강세 와 함께 임직원 대상 장애 인식 개선 프로그램을 성황리에 마무리했다고 19일 밝혔다.
지난 17일 서울 마곡 LG사이언스파크에서 열린 'LG 인클루시브 데이 - 접근성 및 장애 인식개선 런치 콘서트' 모습. LG유플러스 제공
장애인의 날을 맞아 지난 17일 서울 마곡 LG사이언스파크에서 열린 'LG 인클루시브 데이 - 접근성 및 장애 인식개선 런치 콘서트'에는 임직원 약 300명이 참석했다. 장애인 복지 전문 단체인 밀알복지재단과 파라다이스복지재단이 파트너로 함께했다.
런치 콘서트에서는 밀알복지재단 소속 발달장애 연주자로 구성된 '브릿지온 체임버 오케스트라'가 무대에 올라 음악 공연을 선보였다. 현장에는 LG전자의 인공지능(AI) 홈 허브 'LG 씽큐온'과 사물인터넷(IoT) 디바이스, 편리한 가전 사용을 돕는 컴포트 키트 등 다양한 접근성 기술·솔루션이 전시됐다.
임직원이 직접 참여할 수 있는 점자 키링 제작을 비롯해 시각장애인을 위한 광학문자판독기, 음성지원 보조기기, 저시력자를 위한 증강현실(AR) 글래스 등 체험형 프로그램도 마련했다.
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LG유플러스는 장애 인식 개선과 접근성에 대한 공감이 임직원의 일상과 업무 문화 전반으로 이어지도록 다양한 사내 활동을 지속한다는 계획이다. 박경중 LG유플러스 대외협력담당(상무)은 "임직원들이 접근성을 설명으로 이해하는 것을 넘어 직접 보고 경험할 수 있도록 이번 행사를 준비했다"며 "앞으로도 장애인 인식 개선에 기여하는 포용적 기술과 문화를 확산해 나가겠다"고 말했다.
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