국민銀, 반려동물 등록 이벤트 당첨자 위해 제주도 전세기 띄워

KB스타뱅킹에 반려동물 정보 등록

이벤트 당첨자 대상 반려동물 전용 전세기 및 숙박권 증정



[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 반려동물 이벤트의 당첨 고객을 대상으로 제주도 항공권 및 숙박권을 제공하는 행사를 실시했다고 28일 밝혔다.

KB국민은행은 지난 8월부터 반려동물의 품종, 생일, 몸무게 등을 등록할 수 있는 ‘반려동물관리’ 화면을 KB스타뱅킹 내에 신설하고 반려동물 정보 등록 이벤트를 진행해왔다.

이벤트에 당첨된 20명의 고객은 국내 항공사 ‘하이에어’와 함께 제주도로 출발했으며 ‘소노캄 제주’ 숙박권 혜택을 제공받았다. 당첨자들이 탑승한 반려동물 동반 전세기는 반려견을 운송용기(케이지) 안에 넣어 좌석 아래 두는 기존 탑승 규정과는 다르게 옆좌석에 앉혀 기내에서도 반려견과 소중한 추억을 함께 공유할 수 있도록 조성됐다.

KB국민은행 관계자는 “이번 행사를 통해 반려견과 함께 평생 잊지 못할 추억을 만들길 바란다”며, “앞으로도 지속적으로 반려인의 관심사를 반영하고 고객들이 체감할 수 있는 다양한 상품과 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.

반려동물 정보 등록 이벤트는 오는 29일까지 진행하며 자세한 내용은 KB국민은행 홈페이지, KB스타뱅킹 이벤트존 등을 통해 확인할 수 있다.

