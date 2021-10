산은, LS전선과 해저케이블 산업 육성 업무협약…5년간 1조 투입

해상풍력용 해저케이블공장 투자 등

[아시아경제 김진호 기자] 한국산업은행은 강원도 동해시 소재 LS전선 해저케이블 제조공장에서 LS전선과 '해저케이블 산업 육성을 위한 산업·금융협력프로그램' 협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

LS전선은 국내 1위의 케이블 제조사이자 글로벌 5대 해저케이블 메이커다. 최근 대만 해저케이블 사업을 연이어 단독 수주하는 등 그린에너지원으로 중요성이 높아지고 있는 해상풍력 시장에서 글로벌 경쟁력을 높여가고 있다.

산은은 회사가 계획중인 동해 해저케이블 공장 증설 및 해외투자 등에 향후 5년간 1조원 규모의 중장기 금융협력을 통해 해상풍력에 필수요소인 해저케이블 산업의 경쟁력을 강화하고 정부의 탄소중립 추진을 현장에서 지원할 예정이다.

이동걸 산업은행 회장은 “탄소중립과 기후변화 대응 차원에서 전세계적으로 신재생에너지 기반의 에너지 패러다임 전환이 활발히 진행되고 있다"며 "향후 신재생에너지 활용을 확대하기 위한 산업 곳곳의 기반을 강화해 에너지 전환의 가속도를 올리는데 힘을 보태겠다”고 강조했다.

한편 이번 업무협약은 핵심산업별 대표기업과의 중장기 금융협력을 통해 미래·첨단산업으로의 재편 및 산업 경쟁력 강화를 지원하는 5번째 산업·금융협력프로그램이다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr