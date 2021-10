[컨콜] 삼성전자 "4분기 TV수요 전분기보다 감소할 것"

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 6,439,032 전일가 70,100 2021.10.28 11:51 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] 삼성전자 "파운드리 생산능력, 2026년까지 3배 확대"[컨콜] 삼성전자 "서버 중심 메모리 수요 견조할 것" [컨콜] 삼성전자 "3분기 D램 빗그로스, 한 자릿수 성장" close 는 28일 올해 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "펜트업(억눌인 소비심리 폭발) 수요가 둔화되면서 4분기 TV수요도 전분기보다 줄어들 것"이라며 "위드 코로나(단계적 일상회복) 시행으로 집밖 외부 활동 늘어 이런 시장 추이는 적어도 내년 상반기까지 지속될 것으로 예상된다"고 밝혔다.

