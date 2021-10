"글로벌 비관세장벽 대응 전략은"…KOTRA, 웨비나 개최

[아시아경제 김흥순 기자] 코트라(KOTRA)가 28일 '2021 해외 수입 규제 및 비관세장벽 대응 전략'을 주제로 '웨비나(웹+세미나)'를 개최한다.

전 세계 보호무역주의와 자국 우선주의 강화로 확대되는 무역장벽 동향을 짚어보고, 우리 기업의 어려움이 집중될 것으로 예상되는 이슈와 대응 사례 분석을 통해 대응 방안을 모색하기 위한 자리다.

세계무역기구(WTO)에 통보된 비관세장벽 유형 중 가장 비중이 높은 TBT(무역기술장벽) 주요 동향과 대응 전략도 소개한다. 이어 인도, 인도네시아, 중국 등 국가별로 우리 수출기업의 어려움이 집중된 인증·인허가 등 주요 TBT 이슈에 대해 분야별 전문가들이 유의사항과 대응 방안을 소개할 예정이다. 웨비나는 이날 오후 2시부터 KOTRA 유튜브 채널을 통해 볼 수 있다.

김태호 KOTRA 경제통상협력본부장은 "보호무역주의 확산으로 우리 기업들이 어느 때보다 면밀하게 통상 규제 정보를 숙지하고, 민관이 머리를 맞대 공동 대응 전략을 마련해야 한다"며 "KOTRA도 각국 통상 규제 정보를 신속하게 파악해 우리 기업에 알리고, 해외 현지 유관기관과 협력을 확대해 기업들이 어려움을 해소하도록 지원하겠다"고 말했다.

