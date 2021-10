"SK계열사 여부 확인…" 공정위, '대장동 투자' 킨앤파트너스 조사

[아시아경제 김대현 기자] 대장동 개발 사업을 주도한 화천대유자산관리(화천대유)에 초기 자금을 댄 투자자문회사 '킨앤파트너스'가 SK그룹 계열사인지 확인하기 위해 공정거래위원회가 직권조사에 착수했다.

27일 관련 업계에 따르면 지난 25일 공정위는 서울 SK그룹 본사에 대한 현장조사를 진행했다. 킨앤파트너스와 SK행복나눔재단, 우란문화재단 등도 조사 대상에 포함됐다.

킨앤파트너스는 김문호 대표가 100% 지분을 가진 회사다. 하지만 최태원 SK 회장의 동생인 최기원 SK행복나눔재단 이사장이 킨앤파트너스 전·현 대표 인사에 깊숙이 개입하는 등 사실상 지배력을 행사한 만큼 킨앤파트너스를 SK 계열사로 봐야 한다는 지적이 국회 정무위원회 국정감사에서 나왔다.

최 이사장은 킨앤파트너스에 거액을 빌려주기도 했다. 2015년 400억원을 '개인3'이라는 익명으로 킨앤파트너스에 빌려줬고, 킨앤파트너스는 이 돈을 화천대유에 투자했다.

