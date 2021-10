JT저축은행, 성남시 사회복지협의회 소속 아동에 지역상품권 지원

[아시아경제 송승섭 기자]JT저축은행은 코로나19로 어려움을 겪는 지역시장 상인과 자영업자, 취약계층의 생계지원 활동에 나선다고 27일 밝혔다.

JT저축은행은 전일 경기도 성남시 본사에서 시 사회복지협의회와 ‘지역 취약계층 아동 지원을 위한 성남사랑상품권 전달식’을 진행했다. 협의회 소속 아동 40가구에 성남 지역 화폐인 ‘성남사랑 상품권’도 전달했다. 상품권은 성남 내 음식점과 재래시장, 골목 상가, 학원 등 가맹점에서 현금처럼 쓸 수 있다. 지역 상인과 골목 상권 자영업자를 지원하기 위해 지역 화폐를 활용했다.

최성욱 JT저축은행 대표는 “골목상권 자영업자에 보탬이, 취약 계층 아동에게 힘이 되기를 바란다”고 전했다.

