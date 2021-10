메디포스트, 주사형 무릎 골관절염 치료제 임상 2상 계획 승인

[아시아경제 이춘희 기자] 메디포스트 메디포스트 078160 | 코스닥 증권정보 현재가 24,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,150 2021.10.27 08:48 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-30일메디포스트, 사상 최대 분기 실적 달성메디포스트, 中 계약 불이행으로 합작투자회사 설립 계약 해지 close 의 주사형 무릎 골관절염 치료제 'SMUP-IA-01'가 국내 임상 2상에 돌입한다.

메디포스트는 지난 7월 식품의약품안전처에 제출했던 차세대 주사형 무릎 골관절염 치료제 SMUP-IA-01의 국내 2상 임상시험 계획이 승인됐다고 27일 밝혔다.

SMUP-IA-01의 주성분인 '스멉셀(SMUP Cell)'은 메디포스트의 차세대 줄기세포 플랫폼 기술로 생산된 고효능의 동종 제대혈유래 중간엽줄기세포다. SMUP-IA-01은 치료 효능이 뛰어날 뿐 아니라 바이오리액터를 통해 대량 생산을 할 수 있어 생산기간 및 원가 절감이 가능하다. 또한 냉동 제형으로 보관 및 유통 문제를 해소해 상업화와 글로벌시장 진출의 어려움도 극복할 것으로 기대된다.

이번 국내 임상 2상은 경증 및 중등증(K&L 2~3등급)의 무릎 골관절염 환자 90명을 대상으로 무릎 관절강 내에 SMUP-IA-01을 1회 주사 투약하고 1년 간의 관찰기간을 거쳐 안전성과 탐색적 유효성을 평가할 예정이다. 임상 3상을 위한 최적의 용량도 확인한다. 이번 임상은 서울대병원, 신촌세브란스병원, 분당서울대병원 등 3개 기관에서 진행한다.

건강보험심사평가원에 따르면 국내 무릎 골관절염 환자는 지난해 기준 278만명에 달하는 것으로 추산됐다. 고령화 사회에 접어들며 매년 증가하는 추세를 보이고 있다. 하지만 무릎 골관절염 환자의 65%를 차지하고 있는 경증 및 중등증(K&L 2~3등급) 환자는 진통제를 복용하거나 히알루론산(HA) 주사 등의 보존적 치료로 일시적인 증상 완화 효과 밖에 기대할 수 없는 상태다. 근본적 치료제 개발을 위해 SMUP-IA-01과 같은 줄기세포치료제를 포함한 재생의료가 새로운 전략으로 부각되고 있는 추세다.

메디포스트 관계자는 “SMUP-IA-01은 약물 치료로 효과를 보지 못하거나 수술에 망설일 수 있는 치료 공백을 겪는 환자들이 선택할 수 있는 대안이 될 것으로 기대한다”며 “향후 블록버스터급 1세대 세포치료제인 카티스템과 함께 골관절염 환자의 삶의 질 향상에 기여할 것”이라고 밝혔다.

