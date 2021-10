홍남기 "11월 민간분양분 사전청약 시행계획 발표"

32차 부동산시장 점검 관계장관회의

[세종=아시아경제 문채석 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 27일 오전 부동산시장 점검 관계장관회의를 주재하고 "다음 달 중에는 민간 분양분에 대한 올해 사전청약 시행계획을 최종적으로 확정해 발표할 계획"이라고 밝혔다.

홍 부총리는 이 같은 '2·4대책 1차 예정지구 지정결과 및 후보지 추가 확보 계획'을 발표했다. 그는 "2·4대책 후보지 발표 후 기존 민간사업 대비 유례없이 빠른 4~6개월 만에 판교 신도시 전체와 맞먹는 규모의 본지구 지정요건 충족지역을 확보했다"고 설명했다.

이 중 국토교통부는 이달 말까지 2·4대책 도심복합사업 후보지인 증산4구역, 연신내역, 쌍문역 동측, 방학역 등 4곳에 대해 1차 예정지구를 지정하고 연내 본지구 지정까지 완료할 계획이다.

홍 부총리는 "주민 의견을 충분히 반영해 민간정비사업 대비 원주민의 평균 부담금은 30% 이상 낮추고 일반분양 물량은 인근 시세 대비 현저히 저렴하게 공급하며 공공성도 충분히 확보할 수 있는 것으로 분석된다"고 말했다.

그는 정부가 후보지를 추가 발굴하기 위한 준비도 하고 있다고 알렸다. 이번주에는 민간 제안 통합 공모 후보지를 발표하고 연내에 공공재개발 추가 후보지를 공모할 예정이다. 지난 25일부터 남양주왕숙2 등 1만호 규모의 2차 사전청약 물량 접수가 시작됐다. 다음 달부터 12월까지 총 1만8000호 이상 규모의 3차·4차 사전청약이 진행될 예정이다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr