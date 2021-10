화순군, 27일부터 ‘국화동산 사전예약제’ 관람 시작

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군에서 27일부터 ‘국화동산 사전예약제’ 관람이 시작된다.

군은 코로나19 여파로 국화 축제를 취소하는 대신 화순 국화동산 사전예약제를 운영한다고 26일 밝혔다.

관람은 하루 4차례, 관람 인원은 하루 1000명으로 제한하며 예약은 ‘화순 국화동산 사전 예약’ 누리집에서 하면 된다.

다만, 당일 예약은 할 수 없다.

관람을 원하는 날짜와 시간대를 정해 예약하면 된다.

화순군민은 별도 예약 없이 신분증을 지참하고 방문하면 자유롭게 관람할 수 있다.

사전예약제 관람을 시작하기도 전에 방문객들의 발길이 끊이지 않는 등 벌써부터 국화동산에 대한 관심이 뜨겁다.

관람 첫 주말인 오는 30일은 제한 인원인 1000명 예약이 끝났다.

방문자 지역도 서울, 강원, 제주 등 지역을 가리지 않아 전남 대표축제를 넘어서 전국 대표축제로 나아가는 ‘화순 국화동산’의 위상을 실감케 한다.

군 관계자는 “화순 국화동산에 대한 많은 관심에 감사드린다”며 “안전하고 풍성한 볼거리가 가득한 화순 국화동산 관람이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr