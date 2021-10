[아시아경제 공병선 기자] LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,327,000 전일대비 56,000 등락률 -4.05% 거래량 47,485 전일가 1,383,000 2021.10.26 14:20 장중(20분지연) 관련기사 반토막 난 업종 대장주…증권가의 몸값 전망도 달라졌다중소형주 수익률, 대형주 앞질러…규제 이슈에서 비교적 자유로워외국인, 한 주 만에 '팔자'…삼전 가장 많이 순매도 close 은 올해 3분기 영업이익이 3423억원으로 전년 동기 대비 4.5% 증가했다고 26일 공시했다.

매출은 2조103억원으로 전년 동기 대비 2.9% 감소했다. 당기순이익은 2395억원으로 같은 기간 3.4% 증가했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr