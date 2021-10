청와대 상춘재에서 만나 대화…이철희 청와대 정무수석 배석

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령과 이재명 더불어민주당 대선후보가 26일 오전 청와대 상춘재에서 차담(茶啖)을 진행했다.

이 후보는 이날 청와대를 방문해 문 대통령과 대화를 나눴다. 이 후보가 여당 대선 후보로 선출된 지 16일 만의 만남이다.

문 대통령과 이 후보의 만남은 이철희 청와대 정무수석이 배석했다. 이 수석은 비공개 면담 내용에 대해 언론에 알릴 예정이다.

청와대는 이번 만남이 성사되기 이전에 중앙선거관리위원회에 유권해석을 받은 것으로 알려졌다. 대통령과 여당 대선 후보의 만남이라는 점에서 정치 중립 논란에 휘말리지 않기 위한 포석이다. 청와대는 정치적인 대화는 나누지 않을 것이라고 밝힌 바 있다.

