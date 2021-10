TIPA, '2021 융복합 기술협력 세미나' 개최

[아시아경제 이준형 기자] 중소기업기술정보진흥원(TIPA)은 28일 제22회 중소기업 기술혁신대전에서 '2021 융복합 기술협력 세미나'를 개최한다고 26일 밝혔다.

이번 세미나는 산업 혁신 주체 간 협력을 통해 이룬 개방형 혁신의 성과를 공유하기 위해 마련됐다. TIPA는 연구기관 전문 인력과 중소벤처기업의 공동 기술개발을 지원하는 '선도연구기관 협력기술개발사업'과 중소기업, 대학·연구소 등의 협력 네트워크 구축을 지원하는 '융복합기술 교류촉진사업'을 추진하고 있다.

세미나에서는 두 사업을 통해 지원한 기술개발 사례와 스마트제조·서비스 등에 관한 발표가 진행된다. 메타버스 생태계 조성, 개방형 혁신 활성화를 위한 지역혁신 생태계 강화 방안 등에 대한 기조 강연도 진행된다.

한편 제22회 중소기업 기술혁신대전에는 소부장(소재·부품·장비) 등 기술 분야 기업 약 200곳이 온라인을 통해 참가한다. TIPA가 연구개발(R&D)을 지원한 중소벤처기업도 다수 참여한다.

TIPA 관계자는 "지속가능한 중소벤처기업의 개방형 혁신 생태계를 위해 기업들과 꾸준히 소통하겠다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr