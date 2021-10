수능 일주일 전 모든 고교 등교 금지 … 부산교육청, 원격수업 시행

11월11일부터 18일까지 수능시험 안정적 시행 위한 선제 조치



작년과 달리 자가격리자 별도 시험장 내 일반·별도 시험실 운영

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시교육청은 2022학년도 대학수학능력시험일인 11월 18일을 1주일 앞둔 11월 11일부터 11월 18일까지 모든 고등학교에 대해 원격수업으로 전환키로 했다.

지난해와 같이 수험생의 감염 예방 등 방역관리와 수능시험의 안정적 시행을 위해 마련됐다.

수능 다음 날인 11월 19일에도 학교의 자율적 판단으로 방역 등을 위해 원격수업 전환을 할 수 있다.

부산시교육청은 유관부서의 협조를 받아 수능 시행일 3주 전부터 수능 시행일까지 현장관리반을 운영하며 감염병 상황관리, 확진·격리 수험생 응시 등을 지원한다.

시험장은 일반수험생을 위한 일반 시험장(62교 1198실), 자가격리자를 위한 별도 시험장(2교 16실), 확진자를 위한 병원시험장 등으로 구분·운영한다. 병원 시험장은 확진자가 발생할 경우 설치, 운영할 예정이다.

일반 시험장에는 수험생 간 안전거리 확보를 위해 지난해와 같이 시험실당 인원을 24명으로 유지, 관리한다. 수능 당일 발열 및 기침 등 유증상 수험생을 위한 별도시험실도 시험장 내에 2~3실을 설치, 운영한다.

이번 수능에서는 자가격리자의 안전을 위해 시험 당일 체온 측정 및 증상 확인을 통해 별도 시험장 내 일반 시험실과 별도 시험실로 구분해 시험을 치르게 할 예정이다.

지난해 수능 때는 자가격리자를 별도 시험장에서 시험실 구분없이 시험을 치르게 했다.

시험 시간에는 지난해 설치했던 책상 칸막이를 설치하지 않는다.

다만 점심 식사는 개인 도시락과 음용수를 준비해 시험실 내 자신의 자리에서 3면 종이칸막이를 설치하고 식사하면 된다. 여럿이 함께하는 식사는 금지된다.

수험생은 응시하는 동안 반드시 마스크를 착용해야 한다. 일반시험실은 일반 마스크(KF94, KF80, KF-AD, 수술용 마스크 권장)를, 별도시험실은 KF80 동급 이상(KF94 동급 이상 권장)을 착용해야 한다.

특히 별도 시험장은 KF94 동급 이상을 반드시 착용해야 한다. 밸브형 마스크와 방사 마스크는 사용할 수 없다.

김석준 교육감은 “수험생이 쾌적하고 안전한 환경에서 안심하고 시험을 치를 수 있도록 시험장 방역 준비와 운영에 최선을 다하겠다”며 “수험생은 1주일간 원격수업 기간에 최대한 외출을 자제하고 생활방역 수칙을 철저히 준수해 주길 바란다”고 말했다.

