한국인이 가장 많이 결제한 이커머스 2위 쿠팡…1위는?

[아시아경제 김철현 기자] 올해 3분기 누적 결제추정금액이 가장 많은 이커머스 서비스는 네이버, 쿠팡, 배달의민족 순인 것으로 조사됐다.

26일 앱 분석서비스 와이즈앱은 한국인이 가장 많이 결제한 이커머스 서비스의 결제추정금액을 조사해 이 같이 밝혔다.

와이즈앱이 만 20세 이상 한국인이 신용카드, 체크카드, 계좌이체 등으로 결제한 금액을 표본조사한 결과 올해 3분기까지 한국인이 가장 많이 결제한 이커머스 서비스는 네이버, 쿠팡, 배달의민족, 이베이코리아, 11번가, SSG.COM 순이었다.

결제추정금액이 가장 큰 이커머스 서비스는 네이버로 지난해 3분기 누적 19조6509억원에서 올해 3분기 누적 26조8763억원으로 37% 증가했다.

쿠팡은 작년 3분기 누적 15조6817억원 대비 올해 3분기 누적 24조6212억원으로 57% 늘었다. 배달의민족은 지난해 3분기 누적 7조3116억원에서 올해 3분기 누적 13조8664억원으로 90% 증가했다. 이베이코리아는 작년 3분기 누적 12조8766억원에서 올해 3분기 누적 13조689억원으로 늘었다.

11번가와 SSG.COM도 각각 전년 대비 18%, 24% 증가했다.

이번 조사는 만 20세 이상 한국인이 신용카드, 체크카드, 계좌이체, 휴대폰 소액결제로 결제한 금액을 기준으로 표본 조사했으며 법인카드, 법인계좌이체, 기업 간 거래는 포함되지 않는다.

