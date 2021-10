[아시아경제] 한국사진기자협회(회장 안주형)가 26일 아시아경제 사진부 강진형기자를 제225회 이달의 보도사진상 뉴스부분 우수상 수상자로 선정했다.

강 기자(사진)가 수상한 '살인자 향한 분노의 주먹' 보도사진(큰사진)은 지난 9월 위치추적 전자장치(전자발찌)를 훼손하고 여성 2명을 살해한 협의를 받는 강윤성이 서울 송파경찰서에서 검찰로 송치되기 위해 이동하자 한 시민이 울분을 토하는 장면을 잘 포착했다.

한국사진기자협회는 전국 신문 및 통신, 인터넷 매체의 500여명의 사진기자들이 취재 보도한 사진 중 뉴스와 예술적 가치가 뛰어난 작품을 매월 선정해 이달의 보도사진상을 수여하고 있다.