삼성전자, 'KES 2021' 참가…AI·연결성 기반 '팀 삼성' 선보여

삼성전자가 26일부터 29일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 '제52회 한국전자전(KES 2021)'에 참가한다고 밝혔다. 삼성전자는 인공지능(AI)과 연결성을 기반으로 '당신을 위한 환상의 팀워크'라는 주제에 맞춰 방문객들이 특별한 경험을 할 수 있도록 약 900㎡의 전시 공간 전체를 '팀 삼성 스튜디오'로 꾸몄다.

팀 삼성 스튜디오에서는 비스포크 홈을 구성하는 대표 가전 제품들을 비롯해 최신 영상 기술이 집약된 네오 QLED 8K와 라이프스타일 TV, 갤럭시 Z 폴드3와 갤럭시 Z 플립3, 윈도우11을 탑재한 갤럭시 북 등 기기들을 '스마트싱스' 애플리케이션(앱)으로 연결해 마치 하나의 팀처럼 유기적으로 제어하는 통합 서비스를 보여준다.

관람객들은 ▲최고의 요리 ▲깨끗한 의류케어 ▲ 홈 엔터테인먼트 ▲더 앞선 모바일 라이프 등을 위한 팀 삼성의 4개 테마로 구분된 전시 존에서 자신의 라이프스타일에 맞는 제품과 콘텐츠를 사용해 볼 수 있다.

최고의 요리를 위한 팀 삼성 존에서는 패밀리허브 냉장고에 보관된 밀키트를 '인사이드뷰' 기능으로 선택해 바코드를 스캔하면 비스포크 큐커의 '스캔쿡' 기능과 연동돼 자동으로 조리가 세팅되는 과정을 보여준다. 또 '프리즘 360 컬러'를 이용해 비스포크 냉장고를 원하는 대로 꾸며볼 수도 있다. 이 외에도 정수기, 식기세척기, 인덕션 등 여러 비스포크 가전을 만나볼 수 있다.

깨끗한 의류케어를 위한 팀 삼성 존에서는 비스포크 그랑데 AI와 비스포크 에어드레서를 갤럭시 Z 플립3와 연동해 '스마트싱스 클로딩 케어' 서비스를 선보인다. 이 서비스를 통해 빨래 무게에 따라 세제와 유연제를 자동으로 넣어주는 '세제 자동 투입+', 정밀 센서로 최적의 건조 온도와 시간을 찾아내는 'AI 맞춤건조', 세제가 떨어지면 자동으로 구매까지 연결해주는 '세제 자동 구매' 등 스마트한 개인별 맞춤 의류케어 서비스를 경험할 수 있다.

홈 엔터테인먼트를 위한 팀 삼성 존에서는 네오 QLED 8K와 갤럭시 Z 플립3, 갤럭시 워치4를 연동해 '스마트 홈트레이닝'을 시연하고 라이프스타일 TV인 더 세로를 활용한 모바일 콘텐츠 연동, 더 프레임을 액자처럼 활용하기 위한 베젤 교체와 아트모드 체험도 마련된다. 이 밖에 네오 QLED와 PC를 연계한 게이밍 체험, 전용 롤러블 스크린과 올인원 사운드로 무장한 프리미엄 프로젝터 더 프리미어의 영상, 마이크로 LED의 화질도 경험할 수 있다.

더 앞선 모바일 라이프를 위한 팀 삼성 존에서는 윈도우11에 최적화된 갤럭시 북을 비롯, 갤럭시 모바일 제품을 체험할 수 있는 프로그램을 준비한다. 갤럭시 Z 플립3의 커버 화면부터 액세서리까지 취향대로 코디해 보는 '마이 커디네이션', 갤럭시 Z 폴드3와 S펜으로 커스텀 스티커를 만드는 '아트 콜라주', 갤럭시 워치4를 활용해 체성분 분석을 할 수 있는 '퀵 바디 체크'가 대표적이다. 또 갤럭시 Z 플립3의 장점을 극대화 시켜줄 브랜드 콜라보 액세서리와 소비자 취향대로 제품 색상을 조합해보는 갤럭시 Z 플립3 ‘비스포크 에디션’ 코너도 운영된다.

삼성전자는 관람객들이 보다 즐겁게 전시를 즐길 수 있도록 각 코너에서 5개 이상 인증 스티커를 모으면 소정의 기념품을 증정하는 '스탬프 랠리 챌린지'도 마련한다.

윤태식 삼성전자 한국총괄 상무는 "이번 전시회에서 선보이는 팀 삼성 콘셉트는 다양한 삼성 제품간 연동으로 소비자들의 일상을 더 가치 있게 만드는데 기여한다는 의미"라며 "앞으로도 삼성전자 제품 간 연결성을 기반으로 통합적이고 체계적인 맞춤형 경험을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr