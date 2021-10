[e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ RFHIC RFHIC 218410 | 코스닥 증권정보 현재가 32,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 32,400 2021.10.26 08:21 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]RFHIC, 종합 GaN 반도체 회사의 가치[클릭 e종목]'배당 증대' KT와 5G 장비 대장주 적극 매수하라RFHIC, 과천 건물 464억원에 취득 close =올 3분기 영업손실 전년 동기 대비 96.49% 감소한 136억원 기록. 매출은 같은 기간 95.96% 증가한 191억원 기록.

◆ 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 139,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 136,500 2021.10.26 08:21 장시작전(20분지연) 관련기사 환율 효과에 外人 매수 전환했지만…힘겨운 '삼천피' 공방전코스피, 힘겹게 3000선 지켜…기업 실적 발표 앞두고 관망세 작용기관 매수세에 코스피 강보합…3018선까지 오르기도… close =블록체인 기반 게임 서비스 및 역량 강화를 위해 자회사 위메이드트리 흡수합병 결정

◆ 휴맥스 휴맥스 115160 | 코스닥 증권정보 현재가 5,140 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,070 2021.10.26 08:22 장시작전(20분지연) 관련기사 중국 시장 진출! “아직도 게임 업계 저평가”…상승 준비 끝났다!‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[자금조달]휴맥스, 사옥 매각 이어 300억원 대출…투자자금 확보 속도 close =충전업체 차지비 인수한다는 보도와 관련해 진행 중인 사항 없다고 해명

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr