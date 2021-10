[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 남부경찰서(서장 조규향)는 최근 테러 및 재난 상황을 대비 현장 초동조치 모의훈련을 했다고 25일 밝혔다.

이날 훈련은 긴급현장상황반을 불시 긴급 소집, 테러와 재난 발생 상황을 가상해 현장 초기대응 및 조치 요령 등 숙달훈련을 반복해 위기상황 발생 시 경찰의 현장 초동조치 역량을 강화하는데 중점으로 훈련을 했다.

남부서 관계자는 “테러 및 재난 등 위기상황에 대비하여 경찰이 최일선에서 조기에 초동대응할 수 있는 체제를 갖추어야 추가 피해를 예방하고 사회적 혼란을 최소화할 수 있다”고 말했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr