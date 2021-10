우리 대학 취업캠프 ‘메타버스’ 타고 간다 … 동명대, 취·창업역량우수大 수상

비수도권 사립대 취업률 7위, 장애인대학생 ‘메타버스취업캠프’ 오픈

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대의 메타버스 플랫폼을 이용한 혁신 취업특강이 눈길을 끌고 있다.

수도권 외 재학생 5000명 이상 사립대의 취업률에서 7위에 오른 동명대가 ‘2021 한국대학신문 대학대상’ 시상에서 취·창업역량 부문 우수대학에 최근 선정돼 수상했다.

동명대 대학일자리센터는 메타버스 플랫폼을 이용한 혁신적인 취업특강과 전문 컨설턴트의 온·오프 밀착 컨설팅, 다채로운 역량개발 프로그램을 진행해왔다.

대학 내 현장실습중개허브(HUB)센터는 부산 이외 지역 대학생들도 직무 관련 현장실습을 동남권 지역에서 하도록 지원하고 있다.

다른 지역 대학생이라도 부·울·경 특화기업과 연계해 지역특화전략산업(기계, 자동차, 조선, 물류, 관광 등) 기업에서 현장실습을 하도록 중개 프로그램을 운영해 청년 취업에 도움을 주는 거시적 프로젝트이다.

대학일자리센터는 또 장애 대학생을 위해 메타버스를 활용한 취업캠프를 오는 11월 10일부터 연다.

장애인대학생과 학부모 등이 같이 참여해 메타버스와 LMS, ZOOM, 대면 등 여러 플랫폼을 이용해 4주간 진행한다.

메타버스 플랫폼 운영에선 장애인 학생을 격려하는 김인순(가수 인순이) 석좌교수의 노래선물도 있다. 아이스 브레이킹을 위한 ‘오징어게임’도 흥미를 끌고 있다.

신동석 교수(대학일자리센터장)는 “메타버스에서 학생과 보호자는 함께 팀으로 활동하면서 현실 세계의 장애를 극복하는 새로운 이벤트를 맛볼 것”이라고 소개했다.

신 교수는 “장애인 대학생과 보호자들이 함께 소통과 연대 시간을 보내면서 취업역량을 더 개발하는 시너지 기회를 얻게 되길 바란다”고 말했다.

